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AGENDA · Longuenée-en-Anjou

Cinéma plein air Retour vers le futur 2 Longuenée-en-Anjou

dimanche 23 août 2026 · Longuenée-en-Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
2 rue de Bretagne
Ville
49770 Longuenée-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
12 12

Longuenée-en-Anjou

Cinéma plein air Retour vers le futur 2

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Sautez donc dès aujourd’hui sur vos hoverboard, ou pour les plus chanceux d’entre vous, dans votre Delorean, car le château du Plessis-Macé vous donne rendez-vous, en 2015 à Hill Valley, pour la projection en plein air de Retour vers le futur 2 !   .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93  billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Cinéma plein air Retour vers le futur 2 Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers

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