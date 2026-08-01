Cinéma plein air Retour vers le futur 2 Longuenée-en-Anjou
dimanche 23 août 2026 · Longuenée-en-Anjou
Informations pratiques
Longuenée-en-Anjou
Cinéma plein air Retour vers le futur 2
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Sautez donc dès aujourd’hui sur vos hoverboard, ou pour les plus chanceux d’entre vous, dans votre Delorean, car le château du Plessis-Macé vous donne rendez-vous, en 2015 à Hill Valley, pour la projection en plein air de Retour vers le futur 2 ! .
2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma plein air Retour vers le futur 2 Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers