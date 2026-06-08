Drôle de visite Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou mardi 7 juillet 2026.

Longuenée-en-Anjou

Drôle de visite

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-08-25 17:15:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

Suivez le guide, et découvrez les intérieurs du château du Plessis Macé. Une visite ludique du logis qui ravira petits et grands. .

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Drôle de visite Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers