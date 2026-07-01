AGENDA · La Chapelle-Bâton
Cinéma pleine air En Fanfare La Chapelle-Bâton
vendredi 17 juillet 2026 · La Chapelle-Bâton
Informations pratiques
La Chapelle-Bâton
Cinéma pleine air En Fanfare
Aire de jeux et parking La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Projection gratuite du film “En fanfare”. .
Aire de jeux et parking La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 28 67 mairie.79chapbat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma pleine air En Fanfare
L’événement Cinéma pleine air En Fanfare La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine