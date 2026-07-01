UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Bâton

Cinéma pleine air En Fanfare La Chapelle-Bâton

vendredi 17 juillet 2026 · La Chapelle-Bâton

Cinéma pleine air En Fanfare La Chapelle-Bâton

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Aire de jeux et parking
Ville
79220 La Chapelle-Bâton
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

La Chapelle-Bâton

Cinéma pleine air En Fanfare

Aire de jeux et parking La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Projection gratuite du film “En fanfare”.   .

Aire de jeux et parking La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 28 67  mairie.79chapbat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma pleine air En Fanfare

L’événement Cinéma pleine air En Fanfare La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine