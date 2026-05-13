CINÉMA POUR LE MEILLEUR Balaruc-les-Bains
CINÉMA POUR LE MEILLEUR Balaruc-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Balaruc-les-Bains
CINÉMA POUR LE MEILLEUR
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
POUR LE MEILLEUR1h 47min | Comédie dramatiqueDe Marie-Castille Mention-SchaarAvec Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine BonnaireTout publicInspiré d’une histoire vraie bouleversante, ce film retrace la rencontre entre Philippe Croizon, devenu amputé des quatre membres après un grave accident, et Suzana, une femme lumineuse qui va raviver chez lui l’envie de vivre, d’aimer et de croire à nouveau en ses rêves. Ensemble, ils vont affronter les regards, les doutes et les épreuves, jusqu’à relever un défi fou traverser la Manche à la nage. .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34
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L’événement CINÉMA POUR LE MEILLEUR Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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