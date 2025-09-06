CONCERT AVANT LE LEVER DU SOLEIL Balaruc-les-Bains

CONCERT AVANT LE LEVER DU SOLEIL

CONCERT AVANT LE LEVER DU SOLEIL Balaruc-les-Bains vendredi 12 juin 2026.

CONCERT AVANT LE LEVER DU SOLEIL

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Musique du Monde / Tarakna
  .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34  culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

English :

World Music / Tarakna

German :

Weltmusik / Tarakna

Italiano :

Musica del mondo / Tarakna

Espanol :

Música del mundo / Tarakna

L’événement CONCERT AVANT LE LEVER DU SOLEIL Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE