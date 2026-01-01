CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Qui brille au combat De Joséphine Japy

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux soeurs de la famille Roussier, attente d’un handicap lourd au diagnostic incertain.

>> Réflexion sur l’amour familial, le rôle ingrat des aidantes et le regard de la société sur le handicap.

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Qui brille au combat By Joséphine Japy

Qui Brille au Combat is the etymological meaning of the first name Bertille, the youngest of the two sisters in the Roussier family, who are waiting for a heavy handicap with an uncertain diagnosis.

>> A reflection on family love, the thankless role of caregivers and society’s view of disability.

L’événement CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65