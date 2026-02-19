CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Le Rêve américain De Anthony Marciano

2h 01min / Comédie

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.

Une ode à la persévérance pour prouver que tout est possible par le travail.

English :

The American Dream By Anthony Marciano

2h 01min / Comedy

Inspired by a true story, this film recounts the journey of two underdogs who, thanks to their absolute passion for basketball and their unfailing friendship, braved all obstacles to realize their American Dream.

An ode to perseverance, proving that anything is possible through hard work.

