Cinéma sous les étoiles

Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cinéma sous les étoiles, à la nuit tombée, au parc F. Mitterrand (repli en mairie en cas de mauvais temps).

Animations à partir de 19h avec buvette et restauration.

Offert par la COPARY.Tout public

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Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

Cinema under the stars, at nightfall, in Parc F. Mitterrand (in the town hall in case of bad weather).

Entertainment from 7pm, with refreshments and food.

Offered by COPARY.

L’événement Cinéma sous les étoiles Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE