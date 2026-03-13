Spectacle Le sonneur à ventre jaune

Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle familial avec un comédien et une musicienne, où l’intrigue prend la forme d’un minuscule crapaud, de son habitat menacé et du monde qui gravite autour, avec chacun ses propres impératifs, croyances et points de vue.

On sourit, on se met à la place de, on comprend, on apprend !

Jolie prouesse artistique et de réflexion, ne manquez pas ce spectacle de la cie Demain il fera jour, en partenariat avec l’acb et les 1000 plateaux .

Réservation conseillée.Tout public

2.5 .

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

A family show with an actor and a musician, where the plot takes the form of a tiny toad, its threatened habitat and the world around it, each with its own imperatives, beliefs and points of view.

We smile, we put ourselves in the place of, we understand, we learn!

A feat of artistic skill and reflection, don’t miss this show by the Demain il fera jour company, in partnership with the acb and les 1000 plateaux.

Reservations recommended.

L’événement Spectacle Le sonneur à ventre jaune Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE