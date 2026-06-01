Cinéma tout public Juste une Illusion Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard
Cinéma tout public Juste une Illusion Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard samedi 27 juin 2026.
Saint-Lyphard
Cinéma tout public Juste une Illusion
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:26:00
Date(s) :
2026-06-27
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net
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L’événement Cinéma tout public Juste une Illusion Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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