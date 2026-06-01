Cinéma tout public L’arnaqueuse Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard
Cinéma tout public L’arnaqueuse Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard vendredi 26 juin 2026.
Saint-Lyphard
Cinéma tout public L’arnaqueuse
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:52:00
Date(s) :
2026-06-26
Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination. Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle. .
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net
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L’événement Cinéma tout public L’arnaqueuse Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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