Cinéma Un ours dans le Jura Saint-Savinien
jeudi 20 août 2026 · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Cinéma Un ours dans le Jura
Cours de l’Abbaye des Augustins Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Un ours dans le Jura est une comédie noire française co-écrite et réalisée par Franck Dubosc, sortie en 2024.
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Cours de l’Abbaye des Augustins Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 16 50 ecransavinois@cinemaflorida.fr
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L’événement Cinéma Un ours dans le Jura Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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