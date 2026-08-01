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AGENDA · Saint-Savinien

Cinéma Un ours dans le Jura Saint-Savinien

jeudi 20 août 2026 · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Cours de l'Abbaye des Augustins
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Cinéma Un ours dans le Jura

Cours de l’Abbaye des Augustins Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Un ours dans le Jura est une comédie noire française co-écrite et réalisée par Franck Dubosc, sortie en 2024.
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Cours de l’Abbaye des Augustins Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 16 50  ecransavinois@cinemaflorida.fr

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L’événement Cinéma Un ours dans le Jura Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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