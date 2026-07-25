Les chauves-souris de Saint-Savinien Mairie de Saint-Savinien Saint-Savinien
vendredi 28 août 2026 · Mairie de Saint-Savinien · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Les chauves-souris de Saint-Savinien
Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
En partenariat avec la mairie de Saint-Savinien, la LPO propose une soirée de découverte des chauves-souris de la commune.
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Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 22 05 01 virginie.barret@lpo.fr
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L’événement Les chauves-souris de Saint-Savinien Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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