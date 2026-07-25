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Les chauves-souris de Saint-Savinien Mairie de Saint-Savinien Saint-Savinien

vendredi 28 août 2026 · Mairie de Saint-Savinien · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Mairie de Saint-Savinien
Adresse
16 rue Bel Air
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Les chauves-souris de Saint-Savinien

Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

En partenariat avec la mairie de Saint-Savinien, la LPO propose une soirée de découverte des chauves-souris de la commune.
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Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 22 05 01  virginie.barret@lpo.fr

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English :

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L’événement Les chauves-souris de Saint-Savinien Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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