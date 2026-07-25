Les chauves-souris de Saint-Savinien Mairie de Saint-Savinien Saint-Savinien

Informations pratiques

Saint-Savinien

Les chauves-souris de Saint-Savinien

Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

En partenariat avec la mairie de Saint-Savinien, la LPO propose une soirée de découverte des chauves-souris de la commune.

.

Mairie de Saint-Savinien 16 rue Bel Air Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 22 05 01 virginie.barret@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Les chauves-souris de Saint-Savinien Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge