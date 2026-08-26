Informations pratiques

Béziers

CINÉMAM DOC DOCUMERICA, LES IMAGES OUBLIÉES DE L’AMÉRIQUE FESTIVAL HORS CADRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Documerica révèle une Amérique des années 1970 étonnamment actuelle. Projection suivie d’une conférence autour de ces images.

Documerica révèle une Amérique que l’on croyait oubliée rivières empoisonnées, villes englouties sous le béton, publicités triomphantes et déchets à perte de vue. Réalisées dans les années 1970, ces photographies frappent encore aujourd’hui par leur étonnante actualité.

Entre fascination et vertige, le film redonne vie à ces images et soulève une question troublante comment avons-nous pu voir tout cela sans vraiment le regarder ?

Prolongez la projection avec une conférence consacrée à cette œuvre et aux enjeux qu’elle soulève.

Par Pierre-François Didek.

Dans le cadre du festival Hors Cadre et de l’exposition L’Amérique en face et du bicentenaire de la photographie. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Documerica reveals an America of the 1970s that is surprisingly relevant today. The screening will be followed by a discussion about these images.

L’événement CINÉMAM DOC DOCUMERICA, LES IMAGES OUBLIÉES DE L’AMÉRIQUE FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34