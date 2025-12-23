AGENDA · Les Mathes
CinéMathes Disclosure Day Espace Multi-Loisirs Les Mathes
jeudi 9 juillet 2026 · Espace Multi-Loisirs · Les Mathes
Informations pratiques
Les Mathes
CinéMathes Disclosure Day
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:45:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
2h 25min | Science Fiction, Thriller
Tout public
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Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
2h 25min | Science Fiction, Thriller
Suitable for all ages
L’événement CinéMathes Disclosure Day Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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