CinéMathes Disclosure Day Espace Multi-Loisirs Les Mathes

Informations pratiques

Les Mathes

CinéMathes Disclosure Day

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:45:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

2h 25min | Science Fiction, Thriller

Tout public

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Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

2h 25min | Science Fiction, Thriller

Suitable for all ages

L’événement CinéMathes Disclosure Day Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie Les Mathes La Palmyre