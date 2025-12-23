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AGENDA · Les Mathes

CinéMathes Disclosure Day Espace Multi-Loisirs Les Mathes

jeudi 9 juillet 2026 · Espace Multi-Loisirs · Les Mathes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Espace Multi-Loisirs
Adresse
Avenue Pierre Sibard
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Les Mathes

CinéMathes Disclosure Day

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:45:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

2h 25min | Science Fiction, Thriller
Tout public
  .

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

2h 25min | Science Fiction, Thriller
Suitable for all ages

L’événement CinéMathes Disclosure Day Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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