Marché des Mathes Les Mathes
Marché des Mathes Les Mathes mercredi 1 juillet 2026.
Les Mathes
Marché des Mathes
La Halle Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 08:00:00
fin : 2026-08-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Situé dans le centre-bourg, le marché des Mathes est un marché couvert composé de nombreuses échoppes alimentaires.
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La Halle Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr
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English :
Located in the center of the town, the market of Les Mathes is a covered market composed of many food stalls.
L’événement Marché des Mathes Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique
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