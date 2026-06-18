Les Mathes

Marché des Mathes

La Halle Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Situé dans le centre-bourg, le marché des Mathes est un marché couvert composé de nombreuses échoppes alimentaires.

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La Halle Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr

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English :

Located in the center of the town, the market of Les Mathes is a covered market composed of many food stalls.

L’événement Marché des Mathes Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique