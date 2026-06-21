Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes
Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes mardi 7 juillet 2026.
Les Mathes
Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène
Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Un voyage musical entre mer, émotions et paysages intérieurs.
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Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
A musical journey through the sea, %E9motions, and inner landscapes.
L’événement Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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