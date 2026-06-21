Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes mardi 7 juillet 2026.

Les Mathes

Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène

Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Un voyage musical entre mer, émotions et paysages intérieurs.

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Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

A musical journey through the sea, %E9motions, and inner landscapes.

L’événement Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre