Puces de mer et vide-greniers Parking du boulevard de la plage Les Mathes mercredi 8 juillet 2026.

Les Mathes

Puces de mer et vide-greniers

Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 08:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Le rendez-vous des passionnés de mer et des chineurs !

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Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 85 28 97

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English :

The go-to spot for ocean lovers and bargain hunters!

L’événement Puces de mer et vide-greniers Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre