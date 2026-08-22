Cinémobile Toy Story 5 / Les Parfai(t)s Brou
dimanche 6 septembre 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Cinémobile Toy Story 5 / Les Parfai(t)s
Cinémobile Brou Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Toy Story 5 à 17h00 et Les Parfai(t)s à 19h00
Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .
Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
Ciclic’s mobile cinema is showing *Toy Story 5* at 5:00 p.m. and *Les Parfai(t)s* at 7:00 p.m.
L’événement Cinémobile Toy Story 5 / Les Parfai(t)s Brou a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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