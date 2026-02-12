Portes ouvertes à la boutique du Secours Populaire Brou
Portes ouvertes à la boutique du Secours Populaire Brou samedi 12 septembre 2026.
Portes ouvertes à la boutique du Secours Populaire
La Brou’tik Brou Eure-et-Loir
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
2026-09-12
Journées portes ouvertes à la Brou’Tik du Secours Populaire de Brou.
Vous pourrez retrouver en seconde main vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, petit électro-ménager, livres, CD, DVD, disques, jeux et jouets, bijoux, affaires de puériculture, mercerie.
Egalement des produits neufs vêtements adultes et enfants, chaussures, lingerie, jeux et jouets .
La Brou’tik Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 44 73 34 70
English :
Open days at the Brou’Tik of Secours Populaire de Brou.
