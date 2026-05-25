Cinémobile Des Minions et des Monstres Pour le Plaisir Brou
Cinémobile Des Minions et des Monstres Pour le Plaisir Brou dimanche 12 juillet 2026.
Brou
Cinémobile Des Minions et des Monstres Pour le Plaisir
Cinémobile Brou Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Des Minions et des Monstres à 16h00 et Pour le Plaisir à 18h00
Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7.5 .
Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
Ciclic’s Cinémobile will be showing Des Minions et des Monstres at 4:00 pm and Pour le Plaisir at 6:00 pm
L’événement Cinémobile Des Minions et des Monstres Pour le Plaisir Brou a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GRAND CHATEAUDUN
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