Informations pratiques

Brou

Visite guidée Brou dans le temps

Office de Tourisme / Chapelle Saint Marc Brou Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-13

Partez pour un voyage dans le temps lors de cette visite commentée retraçant l’évolution de Brou au gré des changements dans l’industrie, les transports, l’agriculture et la vie quotidienne.

Cette visite propose une immersion vivante et rythmée de l’essor industriel aux mutations rurales, des savoir-faire locaux au parfum de modernité, elle révèle un Brou méconnu, entre mémoire ouvrière et renouveau architectural un parcours idéal pour les curieux d’histoire et les amoureux du patrimoine.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 5 .

Office de Tourisme / Chapelle Saint Marc Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Take a journey back in time on this guided tour tracing the evolution of Brou through changes in industry, transportation, agriculture, and daily life.

L’événement Visite guidée Brou dans le temps Brou a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN