Informations pratiques

Brou

Guinguette du Bief

Parc du Bief Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23

Envie de profiter d’un dimanche d’été dans une ambiance conviviale et festive ? Alors venez à la Guinguette du Bief à Brou !

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Parc du Bief Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Want to enjoy a summer Sunday in a friendly and festive atmosphere? Then come to La Guinguette du Bief in Brou!

L’événement Guinguette du Bief Brou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN