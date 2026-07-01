AGENDA · Brou
Guinguette du Bief Brou
dimanche 26 juillet 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Guinguette du Bief
Parc du Bief Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23
Envie de profiter d’un dimanche d’été dans une ambiance conviviale et festive ? Alors venez à la Guinguette du Bief à Brou !
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Parc du Bief Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Want to enjoy a summer Sunday in a friendly and festive atmosphere? Then come to La Guinguette du Bief in Brou!
L’événement Guinguette du Bief Brou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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