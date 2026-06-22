Informations pratiques

Brou

Visite guidée A la découverte de Brou

Chapelle Saint Marc / Office de Tourisme Brou Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Embarquez pour une balade guidée au cœur de Brou, petite ville paisible et verdoyante qui fut une ancienne baronnie du Perche Gouët.

Flânez au cœur de Brou, charmante petite ville d’Eure-et-Loir, et embarquez pour une balade guidée d’une heure environ. Accompagnés par un guide passionné, vous découvrirez les trésors de son centre historique : l’église romane Saint Lubin du 12ᵉ siècle, la chapelle Saint Marc, les élégantes maisons à pans de bois, l’hôtel de ville du 19ᵉ siècle, la halle, ainsi que les anciens lavoirs bordant l’Ozanne.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 5 .

Chapelle Saint Marc / Office de Tourisme Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Join us for a guided tour through the heart of Brou, a small, peaceful, and lush town that was once a barony of Perche Gou%EBt.

L’événement Visite guidée A la découverte de Brou Brou a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN