Yoga du Rire Brou
Yoga du Rire Brou dimanche 19 juillet 2026.
Brou
Yoga du Rire
Maison de bien-être Arbre Ô Fées Brou Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Que vous ayez 8 ou 120 ans, venez assister à une séance de yoga du rire avec l’intervenant Jean-Claude Sois Riche…de Toi.
Réservation par téléphone
15 .
Maison de bien-être Arbre Ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 07 32 04
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English :
Whether you’re 8 or 120 years old, come join us for a laughter yoga session with instructor Jean-Claude Sois Riche…de Toi.
Reservations by phone
L’événement Yoga du Rire Brou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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