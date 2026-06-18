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Yoga du Rire Brou

Yoga du Rire Brou

Yoga du Rire Brou dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Maison de bien-être Arbre Ô Fées

Ville : 28160 Brou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Brou

Yoga du Rire

Maison de bien-être Arbre Ô Fées Brou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Que vous ayez 8 ou 120 ans, venez assister à une séance de yoga du rire avec l’intervenant Jean-Claude Sois Riche…de Toi.
Réservation par téléphone
15  .

Maison de bien-être Arbre Ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 07 32 04 

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English :

Whether you’re 8 or 120 years old, come join us for a laughter yoga session with instructor Jean-Claude Sois Riche…de Toi.
Reservations by phone

L’événement Yoga du Rire Brou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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