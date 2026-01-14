14e vide-ateliers d’artistes Brou

14e vide-ateliers d’artistes

14e vide-ateliers d’artistes sous la halle à Brou organisé par l’association LECAP.

30 artistes professionnels proposeront à des prix très attractifs des oeuvres plus ou moins anciennes mais de de grande qualité qui ne correspondent plus à leur marché actuel esquisses, dessins préparatoires, sérigraphies, aquarelles, gravures, peintures, sculptures, photographies… Les amateurs d’art pourront profiter de l’aubaine pour enrichir leurs collections ou acheter des créations originales et uniques à offrir.

Vernissage samedi 18 juillet à 11h30. .

Les Halles Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lecap28@orange.fr

English :

14th artists’ workshop sale under the Brou covered market organized by the LECAP association.

