Portes ouvertes à la boutique du Secours Populaire Brou

Portes ouvertes à la boutique du Secours Populaire

La Brou’tik Brou Eure-et-Loir

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

2026-06-13

Journées portes ouvertes à la Brou’Tik du Secours Populaire de Brou.

Vous pourrez retrouver en seconde main vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, petit électro-ménager, livres, CD, DVD, disques, jeux et jouets, bijoux, affaires de puériculture, mercerie.

Egalement des produits neufs vêtements adultes et enfants, chaussures, lingerie, jeux et jouets .

La Brou’tik Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 44 73 34 70

English :

Open days at the Brou’Tik of Secours Populaire de Brou.

