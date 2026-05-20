Les Florimondines Brou
Les Florimondines Brou vendredi 12 juin 2026.
Brou
Les Florimondines
Collège Florimond Robertet Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les Florimondines au collège Florimond Robertet de Brou.
Jeux gratuits et payants, loterie, structure gonflable, snack buvette à partir de 17h00.
Spectacle des élèves au gymnase de 20h15 à 21h15.
Spectacle de feu de 21h30 à 22h00.
.
Collège Florimond Robertet Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Les Florimondines at Collège Florimond Robertet in Brou.
Free and paying games, lottery, inflatable structure, snack bar from 5:00 pm.
Student show in the gymnasium from 8:15pm to 9:15pm.
Fire show from 9:30 pm to 10:00 pm.
L’événement Les Florimondines Brou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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