Brou

Les Florimondines

Collège Florimond Robertet Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les Florimondines au collège Florimond Robertet de Brou.

Jeux gratuits et payants, loterie, structure gonflable, snack buvette à partir de 17h00.

Spectacle des élèves au gymnase de 20h15 à 21h15.

Spectacle de feu de 21h30 à 22h00.

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Collège Florimond Robertet Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Les Florimondines at Collège Florimond Robertet in Brou.

Free and paying games, lottery, inflatable structure, snack bar from 5:00 pm.

Student show in the gymnasium from 8:15pm to 9:15pm.

Fire show from 9:30 pm to 10:00 pm.

L’événement Les Florimondines Brou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN