Ciné’stivale Rue du Lieutenant Menieux Limoges

Ciné’stivale

Rue du Lieutenant Menieux Cité Sainte-Claire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le centre social ASC Bellevue Sainte-Claire et le conseil citoyen de Bellevue organisent la Ciné’stivale à la fin de l’été.

Vous pourrez profiter de nombreuses animations au cours de cette journée festive et conviviale.

Programmation détaillée à venir.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Rue du Lieutenant Menieux Cité Sainte-Claire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 12 59 enfancejeunesse.asc@orange.fr

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English : Ciné’stivale

L’événement Ciné’stivale Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole