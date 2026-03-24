Ciné’stivale Rue du Lieutenant Menieux Limoges
Ciné’stivale Rue du Lieutenant Menieux Limoges samedi 29 août 2026.
Ciné’stivale
Rue du Lieutenant Menieux Cité Sainte-Claire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le centre social ASC Bellevue Sainte-Claire et le conseil citoyen de Bellevue organisent la Ciné’stivale à la fin de l’été.
Vous pourrez profiter de nombreuses animations au cours de cette journée festive et conviviale.
Programmation détaillée à venir.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Rue du Lieutenant Menieux Cité Sainte-Claire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 12 59 enfancejeunesse.asc@orange.fr
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English : Ciné’stivale
L’événement Ciné’stivale Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole