Ciné’toile Les petites victoires Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Ciné’toile Les petites victoires

Saint-Etienne-en-Coglès Rue du Stade Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:45:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La commune de Maen Roch vous propose de découvrir le film Les petites victoires de Mélanie Auffret (2023) à la belle étoile.

Cette nouvelle édition promet une nouvelle fois de réunir petits et grands autour de la magie du cinéma en plein air.

Une belle occasion de profiter des douces soirées d’été tout en partageant un moment de plaisir collectif.

Synopsis Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Projection vers 21h45 en fonction de la tombée de la nuit.

Placement libre et gratuit. Apportez votre couverture ou votre siège .

Saint-Etienne-en-Coglès Rue du Stade Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 61 04

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English :

L’événement Ciné’toile Les petites victoires Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne