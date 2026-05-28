CinéToile sous les étoiles En fanfare Camboulit
CinéToile sous les étoiles En fanfare Camboulit mercredi 8 juillet 2026.
Camboulit
CinéToile sous les étoiles En fanfare
Camboulit Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
.
Camboulit 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles En fanfare Camboulit a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac