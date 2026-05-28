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CinéToile sous les étoiles En Fanfare Planioles

CinéToile sous les étoiles En Fanfare Planioles

CinéToile sous les étoiles En Fanfare Planioles lundi 27 juillet 2026.

Ville : 46100 Planioles

Département : Lot

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Planioles

CinéToile sous les étoiles En Fanfare

Planioles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Planioles 46100 Lot Occitanie  

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English :

As night falls, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles En Fanfare Planioles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac