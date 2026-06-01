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CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Montbrun

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Montbrun

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Montbrun jeudi 6 août 2026.

Ville : 46160 Montbrun

Département : Lot

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : Gratuit

Montbrun

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus

Montbrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Montbrun 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Montbrun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac