Cinétoiles sous Les étoiles Bergers Albiac
Cinétoiles sous Les étoiles Bergers Albiac samedi 25 juillet 2026.
Albiac
Cinétoiles sous Les étoiles Bergers
Albiac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
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Albiac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema on the big screen under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement Cinétoiles sous Les étoiles Bergers Albiac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lacapelle Marival