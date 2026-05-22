Albiac

Cinétoiles sous Les étoiles Bergers

Albiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

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Albiac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema on the big screen under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement Cinétoiles sous Les étoiles Bergers Albiac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lacapelle Marival