CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN Creissan
jeudi 10 septembre 2026 · Creissan
Informations pratiques
Creissan
CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN
25 avenue du Languedoc Creissan Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Diffusion du film le rêve américain
Film de Anthony Marciano, avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi
Diffusion du film le rêve américain
Film de Anthony Marciano, avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, faisant des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA… Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte leur parcours pour réaliser leur rêve américain.
Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc .
25 avenue du Languedoc Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03
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English :
Screening of the film The American Dream
A film by Anthony Marciano, starring Raphaël Quenard and Jean-Pascal Zadi
L’événement CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN Creissan a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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