Informations pratiques

Creissan

CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN

25 avenue du Languedoc Creissan Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Diffusion du film le rêve américain

Film de Anthony Marciano, avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi

Diffusion du film le rêve américain

Film de Anthony Marciano, avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, faisant des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA… Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte leur parcours pour réaliser leur rêve américain.

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc .

25 avenue du Languedoc Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03

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English :

Screening of the film The American Dream

A film by Anthony Marciano, starring Raphaël Quenard and Jean-Pascal Zadi

L’événement CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN Creissan a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN