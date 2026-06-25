CONCOURS DE PÉTANQUE Creissan
CONCOURS DE PÉTANQUE Creissan samedi 29 août 2026.
Creissan
CONCOURS DE PÉTANQUE
Creissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pétanque Challenge François Salinas le 29 août organisé par l’association La Boule des Creissanotes .
Pétanque Challenge François Salinas le 29 août organisé par l’association La Boule des Creissanotes . .
Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 13 29 58 89
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English :
Pétanque Challenge François Salinas on August 29, organized by the association “La Boule des Creissanotes.”
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Creissan a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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