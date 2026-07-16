Informations pratiques

Creissan

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026/2027 EN SUD-HÉRAULT

Creissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cette année, nous prendrons ensemble la direction des étoiles avec , un spectacle antigravitationnel des compagnies ’ et ́ .

Cette année, nous prendrons ensemble la direction des étoiles avec , un spectacle antigravitationnel des compagnies ’ et ́ .

À la croisée du théâtre de rue et du cirque, cette épopée céleste mêle machinerie tournoyante, portés acrobatiques et envols aériens. Une ̂ , ́ , portée par l’amitié, l’audace et les rêves les plus fous.

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Nous vous attendons nombreux pour prolonger l’été, découvrir votre nouvelle saison et ouvrir ensemble une nouvelle année de spectacle vivant ! .

Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

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English :

This year, we’ll set off together for the stars with ???????? ?? ??? ????, an anti-gravity show by the companies ?? ????? ?? ????? and ??? ????????.

L’événement SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026/2027 EN SUD-HÉRAULT Creissan a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN