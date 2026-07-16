SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026/2027 EN SUD-HÉRAULT Creissan
samedi 12 septembre 2026 · Creissan
Informations pratiques
Creissan
SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026/2027 EN SUD-HÉRAULT
Creissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Cette année, nous prendrons ensemble la direction des étoiles avec , un spectacle antigravitationnel des compagnies ’ et ́ .
Cette année, nous prendrons ensemble la direction des étoiles avec , un spectacle antigravitationnel des compagnies ’ et ́ .
À la croisée du théâtre de rue et du cirque, cette épopée céleste mêle machinerie tournoyante, portés acrobatiques et envols aériens. Une ̂ , ́ , portée par l’amitié, l’audace et les rêves les plus fous.
ㅤ
Nous vous attendons nombreux pour prolonger l’été, découvrir votre nouvelle saison et ouvrir ensemble une nouvelle année de spectacle vivant ! .
Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, we’ll set off together for the stars with ???????? ?? ??? ????, an anti-gravity show by the companies ?? ????? ?? ????? and ??? ????????.
L’événement SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026/2027 EN SUD-HÉRAULT Creissan a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Creissan (Hérault)
- LOTO Creissan 8 août 2026
- CONCOURS DE PÉTANQUE Creissan 29 août 2026
- CINÉVILLAGE LE RÊVE AMÉRICAIN Creissan 10 septembre 2026