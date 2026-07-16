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Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc du Château de Ballainvilliers, Ballainvilliers

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château de Ballainvilliers · Ballainvilliers

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc du Château de Ballainvilliers, Ballainvilliers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc du Château de Ballainvilliers
Adresse
38 rue du Général Leclerc, 91160 Ballainvilliers
Ville
91160 Ballainvilliers
Département
Essonne

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Samedi 19 septembre, 17h00 Parc du Château de Ballainvilliers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Cinq Minutes avec Toi

Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne

Spectacle de marionnette sur banc public

En bons parents, ils ont prévu de profiter d’un temps de qualité dans un parc avec leur enfant, d’être ensemble…
Sauf qu’il en a décidé autrement, il est là pour leur pourrir la vie, les accaparer, prendre toute la place, les empêcher de respirer, jusqu’à leur rendre la vie impossible.
Arriveront-ils à le dompter, à se passer de lui, s’en débarrasser ?
Ce spectacle traite de manière burlesque et poétique de notre usage abusif du smartphone.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Parc du Château de Ballainvilliers 38 rue du Général Leclerc, 91160 Ballainvilliers Ballainvilliers 91160 Essonne Île-de-France En voiture : parking à proximité.
En bus : 4617 – arrêt Rue du parc (10 min à pied) ; 9115 / 4503 – arrêt Château (7 min à pied)
Spectacle « Cinq Minutes avec Toi »

©Anaïs Gaujat