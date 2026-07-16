Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc du Château de Ballainvilliers, Ballainvilliers
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château de Ballainvilliers · Ballainvilliers
Informations pratiques
Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Samedi 19 septembre, 17h00 Parc du Château de Ballainvilliers Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00
Cinq Minutes avec Toi
Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne
✦ Spectacle de marionnette sur banc public
En bons parents, ils ont prévu de profiter d’un temps de qualité dans un parc avec leur enfant, d’être ensemble…
Sauf qu’il en a décidé autrement, il est là pour leur pourrir la vie, les accaparer, prendre toute la place, les empêcher de respirer, jusqu’à leur rendre la vie impossible.
Arriveront-ils à le dompter, à se passer de lui, s’en débarrasser ?
Ce spectacle traite de manière burlesque et poétique de notre usage abusif du smartphone.
➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.
Parc du Château de Ballainvilliers 38 rue du Général Leclerc, 91160 Ballainvilliers Ballainvilliers 91160 Essonne Île-de-France En voiture : parking à proximité.
En bus : 4617 – arrêt Rue du parc (10 min à pied) ; 9115 / 4503 – arrêt Château (7 min à pied)
Spectacle « Cinq Minutes avec Toi »
©Anaïs Gaujat