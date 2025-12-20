CINQUANTE ET UNE NUANCES DE JAUNE – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

CINQUANTE ET UNE NUANCES DE JAUNE Début : 2026-10-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Héléna, directrice d’une grande marque de luxe, apprend que son mari l’a trompé et décide de se mettre au vert le temps d’un week-end.Elle croit partir à Chamonix mais se retrouve en panne dans un bled paumé et abandonné du nom de Puy Sans fond. Il ne reste qu’un bar miteux. Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours.Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant un pastis aux vertus… extraordinaires .La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie sensuelle et déjantée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38