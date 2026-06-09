Circle Song La Virgule Morlaix

Morlaix

Circle Song

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Se retrouver, vibrer, chanter, respirer, s’amuser, s’exprimer, résonner, s’accorder, se marrer, bouger, tenter, rater gaiement… ça vous chante ? Les Circle Songs sont une pratique de chant collectif basée sur l’improvisation qui consiste à chanter en boucle des motifs mélodiques ou rythmiques.

Par Lisa Focken, Cie Bricophonik.

Tous niveaux, à partir de 16 ans Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Circle Song Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX