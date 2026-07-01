Informations pratiques

Morlaix

Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops

18 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez expérimenter la fabrication de poteries au tour de potier, lors de deux séances au sein de l’atelier. Que vous soyez débutant, ou déjà initié, Manuelle vous guidera dans les étapes qui vont de la balle d’argile à l’objet progressivement monté au tour. Quelques semaines plus tard, vous viendrez chercher vos productions cuites et émaillées. .

18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04

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English :

L’événement Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX