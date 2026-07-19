Informations pratiques

Morlaix

Grande braderie des commerçants

Centre Ville Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le vide grenier se passe en même temps que la braderie des commerçants. Rue de Paris et quai d’Aiguillon

Des animations pour enfants sont également proposés place Allende.

Début d’installation à 6h30, fin d’installation avec accès voiture à 8h.

Fin du vide grenier à 19h

2€ le mètre pour les particuliers .

Centre Ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 19 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grande braderie des commerçants Morlaix a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX