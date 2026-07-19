Grande braderie des commerçants Morlaix
samedi 1 août 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Grande braderie des commerçants
Centre Ville Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le vide grenier se passe en même temps que la braderie des commerçants. Rue de Paris et quai d’Aiguillon
Des animations pour enfants sont également proposés place Allende.
Début d’installation à 6h30, fin d’installation avec accès voiture à 8h.
Fin du vide grenier à 19h
2€ le mètre pour les particuliers .
Centre Ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 19 37
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English :
L’événement Grande braderie des commerçants Morlaix a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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