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AGENDA · Morlaix

Grande braderie des commerçants Morlaix

samedi 1 août 2026 · Morlaix

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Centre Ville
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Grande braderie des commerçants

Centre Ville Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le vide grenier se passe en même temps que la braderie des commerçants. Rue de Paris et quai d’Aiguillon
Des animations pour enfants sont également proposés place Allende.
Début d’installation à 6h30, fin d’installation avec accès voiture à 8h.
Fin du vide grenier à 19h
2€ le mètre pour les particuliers   .

Centre Ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 19 37 

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English :

L’événement Grande braderie des commerçants Morlaix a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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