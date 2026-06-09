Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier initiation Aromathérapie La Virgule Morlaix

Atelier initiation Aromathérapie La Virgule Morlaix mardi 21 juillet 2026.

Lieu : La Virgule

Adresse : 9 Rue de Paris

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Morlaix

Atelier initiation Aromathérapie

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Atelier initiation aromathérapie par Slowlife Marie-Laure Diné.

Adultes- Réservation obligatoire ( Places limitées )- GRATUIT   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier initiation Aromathérapie Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Morlaix (Finistère)