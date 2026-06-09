Atelier initiation Aromathérapie La Virgule Morlaix

Morlaix

Atelier initiation Aromathérapie

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Atelier initiation aromathérapie par Slowlife Marie-Laure Diné.

Adultes- Réservation obligatoire ( Places limitées )- GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Atelier initiation Aromathérapie Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX