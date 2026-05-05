Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Place des Otages Morlaix
Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Place des Otages Morlaix lundi 27 juillet 2026.
Morlaix
Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu
Place des Otages Kiosque Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Visite guidée inédite !
Connaissez-vous les Lances ? Savez-vous où se trouvait la plus belle église de Morlaix ? Où couraient les murailles de la ville close ? Imaginez-vous que la rue Carnot était bordée de maisons à colombages et fermée par deux portes fortifiées ?
Pour découvrir les secrets du vieux Morlaix suivez la guide ! Saskia Hellmund, historienne et enseignante, se fera une joie de vous conter la ville d’autrefois et de vous montrer photos, plans et dessins anciens.
RDV au Kiosque, Place des otages
Limité à 25 personnes .
Place des Otages Kiosque Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 06 45 15 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu
L’événement Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Journée découverte du rugby féminin Morlaix 9 mai 2026
- Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 9 mai 2026
- Visite des jardins de la Manufacture en breton Manufacture des Tabacs Morlaix 10 mai 2026
- Dans le C(h)oeur de Mozart Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 12 mai 2026
- Yann Tiersen [Electronic Set] Le Sew Morlaix Morlaix 13 mai 2026