Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Place des Otages Morlaix

Morlaix

Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu

Place des Otages Kiosque Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Visite guidée inédite !

Connaissez-vous les Lances ? Savez-vous où se trouvait la plus belle église de Morlaix ? Où couraient les murailles de la ville close ? Imaginez-vous que la rue Carnot était bordée de maisons à colombages et fermée par deux portes fortifiées ?

Pour découvrir les secrets du vieux Morlaix suivez la guide ! Saskia Hellmund, historienne et enseignante, se fera une joie de vous conter la ville d’autrefois et de vous montrer photos, plans et dessins anciens.

RDV au Kiosque, Place des otages

Limité à 25 personnes .

Place des Otages Kiosque Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 06 45 15 28

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English : Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu

L’événement Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX