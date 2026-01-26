Yann Tiersen [Electronic Set] Le Sew Morlaix Morlaix

Yann Tiersen [Electronic Set]

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13 20:30:00

2026-05-13

Yann Tiersen revient avec une performance solo électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour.

Cet album marque une étape audacieuse dans l’évolution musicale de Yann Tiersen un mélange d’éléments acoustiques et électroniques qui explore toute la gamme des émotions humaines, depuis la réflexion introspective jusqu’aux appels puissants au changement collectif.

Yann Tiersen explique Il y a quelque chose de transformateur dans le fait d’être en mer. Loin du bruit et du poids du monde, vous êtes confronté aux forces brutes et indomptées de la nature et à vous-même. C’est un espace où vous pouvez commencer à remettre en question vos croyances, votre identité, votre genre même la personne que vous pensiez être. J’ai commencé à me débarrasser des attentes, des constructions et des rôles que la société nous impose. Les vagues exigent de l’honnêteté.

Préparez-vous à embarquer sur le Ninnog, le voilier de Yann Tiersen, pour un show qui s’annonce aussi exceptionnel qu’intimiste ! .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

