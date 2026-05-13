Concert Tournesol & Goldspell Église St Mélaine Morlaix

Morlaix

Concert Tournesol & Goldspell

Église St Mélaine 77 Rue Ange de Guernisac Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le chœur quimpérois TOURNESOL dirigé par Bernard KALONN propose un concert en deux parties.

Le groupe GOLDSPELL présente des chants Gospel et Africains.

Puis le chœur reprend les grands morceaux du Requiem de Mozart et Sussmayer, mêlant classique et modernité, sonorités traditionnelles ou empruntées à l’Afrique.

A capella, sans partition, accompagnés de percussion, accordéon et guitare, sous la houlette de leur chef de chœur, les choristes amateurs vous entraînent, par leur énergie et leur enthousiasme, sur des chemins de traverse autour de cette œuvre. .

Église St Mélaine 77 Rue Ange de Guernisac Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 68 66 40 47

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English : Concert Tournesol & Goldspell

L’événement Concert Tournesol & Goldspell Morlaix a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX