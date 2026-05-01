Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix
Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix samedi 23 mai 2026.
Morlaix
Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez
9 Grand Rue Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En ce jour de Nuit des musées, l’entrée sera gratuite à la maison à Pondalez.
Son architecture et son escalier unique au monde en font un monument à découvrir ou redécouvrir.
Attention : la maison sera exceptionnellement fermée le matin.
Des visite commentées flash de la maison seront proposées aux visiteurs. .
9 Grand Rue Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 68 88
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English :
L’événement Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX
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