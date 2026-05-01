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Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix

Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix samedi 23 mai 2026.

Adresse : 9 Grand Rue

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Morlaix

Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez

9 Grand Rue Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

En ce jour de Nuit des musées, l’entrée sera gratuite à la maison à Pondalez.
Son architecture et son escalier unique au monde en font un monument à découvrir ou redécouvrir.
Attention : la maison sera exceptionnellement fermée le matin.
Des visite commentées flash  de la maison seront proposées aux visiteurs.   .

9 Grand Rue Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 68 88 

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English :

L’événement Nuit des musées 2026 Maison à Pondalez Morlaix a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX

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