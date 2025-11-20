Concert Blues Tiger Rose MJC Morlaix

Concert Blues Tiger Rose

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:15:00

Date(s) :

2026-05-22

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. TIGER ROSE et son répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, nous embarque dès les premières mesures.

Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen qui a déjà vu Loretta and the Bad Kings ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et à la contrebasse, de nombreux performeurs américains, Mig prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé par les critiques.

Avec leur 3ème album Rock Me ils confirment leur identité forte, entre Blues, Boogie, Country et Folk. Une écriture soignée et sensible, qui une fois sur scène ne laisse aucun doute sur son dessein ultime nous faire vibrer ! .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

