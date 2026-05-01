Morlaix

Nuit des musées 2026 Site des Jacobins

Place des Jacobins Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le site des Jacobins profite de la Nuit des musées pour dévoiler une partie de son chantier.

En effet, peu de gens le savent mais la moitié de l’église est quasiment terminée. L’équipe du musée ouvre les portes de l’église (à l’arrière du bâtiment) afin de donner à voir cette partie restaurée.

L’église sera ouverte gratuitement et sans réservation de 14h à 21h.

L’accès se fera par l’allée du Poan Ben, à l’arrière du site des Jacobins.

L’équipe révélera aussi ses secrets de chantier lors de visites commentées Flash .

A partir de 17h, une animation musicale sera proposée par les élèves et professeur du Patio.

Trois mini-concerts seront donnés à 17h, 17h30 et 18h. .

Place des Jacobins Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 75

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English :

L’événement Nuit des musées 2026 Site des Jacobins Morlaix a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX