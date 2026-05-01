Fete Bretonne 2026 Grande fête de la Bretagne Salle Sezame Morlaix

Morlaix

Fete Bretonne 2026 Grande fête de la Bretagne

Salle Sezame Langolvas Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour le fest-noz, samedi 23 mai à 20h30 (8 euros):

– Hamon Martin Quintet

De l’équilibre, de la force, de la vie dans toute sa variété, sa vérité. Ça se danse et ça s’écoute. Une musique où corps et âmes se mêlent, s’engagent et engagent, où la lucidité est l’alliée de toutes les espérances, où le présent regorge de toutes les traces sans âge qui portent l’humanité réelle.

Mathieu Hamon chant, Erwan Hamon bombarde, flûte traversière en bois, Janick Martin accordéon diatonique,

Ronan Pellen cistre, Erwan Volant basse

– Goïc Suignard-Bouliou

Manon Goïc chant Anna Suignard-Bouliou chant

– Nozicaä

Nozicaä réunit Sterenn Diridollou au chant, Baptiste Barbier à la flûte traversière en bois et Dorian Creignou à la guitare.

Le trio puise dans le répertoire traditionnel breton à danser et y mêle ses propres compositions. Leur approche musicale cherche à préserver cette énergie particulière qui lie mélodie, transe et mouvement collectif, celle qui fait vibrer les fest-noz et crée ce moment de partage.

Le nom du groupe n’est pas anodin, il fait référence au film de Miyazaki. À travers leurs textes, le trio porte des préoccupations proches de celles du film en questionnant notre rapport au vivant et en explorant des thématiques d’écologie et de pacifisme, donnant ainsi une résonance contemporaine aux airs qu’ils interprètent.

Baptiste Barbier flûte traversière en bois; Dorian Creignou guitare acoustique; Sterenn Diridollou chant

– Georgelin Barbier

Thierry Barbier biniou Lisa Georgelin bombarde

Pour la fête de la jeunesse bretonnante, le dimanche 24 mai:

– Korollerien Montroulez

Fort de sa situation entre Léon et Trégor, le cercle Korollerien Montroulez explore les différentes modes vestimentaires de Morlaix et ses environs. L’intégration des ados et de jeunes nouveaux danseurs, apportent une nouvelle énergie, à ce groupe déjà dynamique et joyeux. N’attendez plus, venez donc les découvrir !

– Bleuniadur

Au sein de Bleuniadur, la section adolescents est destinée aux jeunes de 10 à 15 ans désireux de perfectionner leur apprentissage des différentes danses de Haute et de Basse Bretagne, ainsi que de participer activement à l’élaboration de chorégraphies mettant en scène la tradition populaire bretonne.

– La troupe Choukibenn présente La suite royale

Désormais Roi, Dédé Koat a la vie de château avec les avantages, mais aussi les soucis du métier ! Et très rapidement, il ne supporte plus cette captivité féodale. Il décide alors de parcourir son royaume incognito pour rendre visite à son vieux copain Jobig.

Dans ce nouvel épisode, Dédé va se retrouver mêlé au peuple et à ses déboires. Il devra encore une fois trouver des astuces pour résoudre ces problèmes au cours de son périple. Vous retrouverez dans cette aventure ponctuée de chansons des voleurs, du banjo, un ogre et des objets improbables.

La Klas dañs du collège J. Ferry de Saint-Martin-des-Champs

– EMEZI

EMEZI se compose de Elise Desbordes (piano, chant) et Perynn Bleunven (chant, percussions). En 2019, elles remportent le tremplin des musiques actuelles en breton, le Taol Lañs, et débutent leur carrière sur scène.

Leurs influences Beyoncé, Mayra Andrade, Doja Cat, Mahalia, et nombreuses autres chanteuses pop, hip-hop et RnB qui mettent en avant la voix, le groove, et une identité visuelle pop affirmée.

Issues du chant choral, du jazz (Elise) et de la folk bretonne et du chant lyrique (Perynn), elles ont d’abord proposé une musique acoustique, intimiste, vocale, accompagnée de piano. Leur premier EP Tentadur (Tentation), sorti en 2022, montrait une évolution vers un répertoire plus dansant, plus produit, plus pop.

En 2025 sort l’album 30°, 12 titres d’énergie chaleureuse et dansante, produit par le Beatmaker Romain Jovion.

Après avoir joué sur des scènes d’envergure, Jeudis du port et Fêtes Maritimes à Brest, Festival interceltique, Run ar puñs, La Carène, Festival Notes en vert à Périgny, elles ont décidé de créer pour 2026 un spectacle pour mettre en scène leur nouvel album.

Depuis sa création, le duo EMEZI a réalisé plus de 90 dates à travers des tournées nationales, comme par exemple sur différentes les Scènes de musiques actuelles l’Hydrophone à Lorient et le Run Ar Puñs à Châteaulin. Elles ont gagné le tremplin émergence du Run ar Puñs et remporté le prix France 3 de l’avenir de la langue bretonne pour leur EP Tentadur . En 2024, elles étaient nommées Coup de coeur de la ville de Quimper. .

Salle Sezame Langolvas Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 82 77 10 10

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English : Fete Bretonne 2026 Grande fête de la Bretagne

L’événement Fete Bretonne 2026 Grande fête de la Bretagne Morlaix a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX